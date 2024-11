Necla Güngör Kıragası: Kendini ispatlamış bir takım olarak kuraya katılacağız

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde kura çekimi, yarın İsviçre Nyon'da bulunan UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 11.00'de gerçekleştirilecek.

B Ligi'nde mücadele eden Türkiye; Sırbistan, Ukrayna ve Kuzey İrlanda ile birlikte 2. torbada yer alıyor.

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi kura çekimi öncesi Kıragası, değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRK KADIN FUTBOLU, AVRUPA'DA SAYGI KAZANAN BİR KONUMDA"

Türk kadın futbolunun tarihe geçen büyük bir sıçrama yaptığını ifade eden Kıragası, şu şekilde konuştu:

"TFF YÖNETİMİNİN BÜYÜK DESTEĞİYLE ZORU BAŞARDIK"

Bu pozisyona Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun büyük desteği, kadın futboluna yatırım yapan kulüplerimizin dirayetli duruşları ve kulüp antrenörlerimizin yüksek çabaları ile geldiklerinin altını çizen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, şu ifadeleri kullandı:

Her zaman ve her yerde, kendilerine de söylediğimiz gibi oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Bu yükseliş oyuncularımızın imkansızlıklar içinde imkan yarattıkları bir süreç oldu. Kendilerine fırsat eşitliği sağlandığında neler yapabileceklerini tüm dünyaya ispatlamış bir takım olarak kura çekimine gidiyoruz. Artık rakiplerin kim olduğunun çok da bir önemi yok. Bizim için her maç çok değerli. Her maç yeni bir mücadele... Her maç yeni bir başlangıç... UEFA Uluslar B Ligi'nde kendisini ispatlayan bir Türkiye olarak yeni sezonda maçlarımızı oynayacağız ve ana hedefimiz yine her zaman olduğu gibi maç maç gidip; Türk kadınının fırsat eşitliği verildiği zaman neler yapabileceğini göstermek olacak. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.