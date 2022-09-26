Petrol
83.25
-2.09%
Euro
17.8057
-0.21%
Dolar
18.4616
0.26%
Altın
966.84
-0.65%
Borsa
326
-0.65%
Bitcoin
355.553
0.60%
BTXN Coin
10.22
0.49%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Neymar: Oynadığım en iyi Brezilya

    Neymar, şuanki Brezilya Milli Takımı'nın kendisinin oynamya başladığından bu yana en iyi takım olduğunu söyledi.
    • 26.09.2022 - 19:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Neymar: Oynadığım en iyi Brezilya

    Paris Saint-Germain forması giyen Neymar, Brezilya Milli Takımı için açıklamalarda bulundu.

    "Çok güçlü bir hücum hattımız var"

    Neymar, "Bu, benim oynamaya başladığımdan bu yana en iyi Brezilya Milli Takımı. Çok güçlü bir hücum hattımız var. Her futbolcunun takımda bir rolü var ve hep birlikte hedefe odaklandık. Bence en önemlisi bu. Yeni bir şey hissediyoruz ve takım yeniden doğmuş gibi görünüyor, bu harika bir şey" dedi.

    Neymar: Oynadığım en iyi Brezilya #1

    "Takım olarak oynuyoruz"

    "Şu andaki takım tecrübe ve gençliğin bir karışımı" diyen 30 yaşındaki futbolcu, "Birbirimiz için çaba göstermeye hazırız. Takım olarak oynuyoruz ve bu bize Dünya Kupası'nda ileri turlara gitme şansı verecek" diye konuştu.

    Neymar: Oynadığım en iyi Brezilya #2


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı
    İç Haber

    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı

    Adana'da husumetlisinin bulunduğu kıraathaneye kurşun yağdırdı: Tutuklandı
    3. Sayfa

    Adana'da husumetlisinin bulunduğu kıraathaneye kurşun yağdırdı: Tutuklandı

    Görüş Bildir