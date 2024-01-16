Osayi-Samuel'den kötü haber! Fildişi Sahili maçı öncesi hastanelik oldu

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Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda oynanacak Nijerya - Fildişi Sahili mücadelesi, perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

Bu maç öncesinde Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, büyük bir talihsizlik yaşadı.

26 yaşındaki oyuncu, Afrika Kupası için bulunduğu Nijerya Milli Takımı kampında gıda zehirlenmesi yaşadığını açıkladı.

"Yediğim bir yemekten ötürü gıda zehirlenmesi yaşadım"

Fildişi Sahili ile oynayacakları maç öncesi konuşan Osayi-Samuel, şu ifadeleri kullandı:

Yediğim bir yemekten ötürü gıda zehirlenmesi yaşadım ve bugün biraz güçsüz hissediyorum. Ancak iyileşeceğim ve Fildişi Sahili maçında oynayabileceğim.