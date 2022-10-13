Osman Çakmak: Camide ayağımızı öpmeye çalıştılar

Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak verdiği bir röportajda, "Camide namaza gittiğimizde bizden büyük ağabeyler ayaklarımızı öpüp, ayakkabılarımızı giydirmeye çalıştı." dedi.

2022 Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 yenen Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonluğunu kazandı.

İki Avrupa şampiyonluğu bulunan Milli Takım, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Sporx'ten Emrah Karalinç'in sorularını yanıtladı.

"Herkes taşın altına elini koydu"

Çakmak, "Turnuvaya nasıl bir ev sahipliği yaptık? Biraz bu açıdan değerlendirecek olursanız neler söylersiniz?" sorusuna, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Her açıdan. TFF'ye, bakanlığımıza teşekkür ederim. TFF'nin bu kadar işin içinde olması önemli. Herkes taşın altına elini koydu. Mehmet Büyükekşi, yönetimiyle birlikte ne gerekiyorsa yapmaya hazır.

Gelen ülkeleri de iyi ağırladık. Organizasyonun kalitesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Arjantin de yapmıştı ama zeminler kötüydü. TFF tüm sahaları bize teslim etti. Malzeme desteği verdi. Sponsorlar, herkes çok mutlu. Güçlü rakipleri yendik sanırım onlar da mutludur (gülüyor)." şeklinde yanıt verdi.

"2026 hedeflerimiz de var"

Hedefleriyle ilgili konuşan Çakmak, "2024 Avrupa Şampiyonası sonrasında da 2026 Dünya Kupası hedeflerimiz var. Hepsini şampiyon tamamlamamız gerekiyor. Bu yönde de çalışacağız. Biz Fas'a yenilseydik ne yorum yapardı spor yazarları? 'Ya bu ülkede engelli yok, ya da Osman hoca takımı iyi hazırlayamıyor' derlerdi belki de.

Göreve geldikten sonra 62 değişik arkadaş çağırdık. Takım birlikteliğini önem veriyoruz. Takım oyununa hangi arkadaşın daha verimli olduğuna çok dikkat ediyoruz. Ampute'de kaleciyle birlikte 7 kişi oynuyoruz. Ama her bölgedeki alternatiflere baktık. Oyuncularımızı detaylıca inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Camide ayakkabılarımızı giydiriyorlar"

Halkın desteğine değinen Osman Çakmak, "Tüm kulüplere teşekkür ederim. Statlarıyla bizi Türk halkıyla buluşturdular. O atmosferi uluslararası ülkelere ders niteliğinde verme konusunda yardımcı oldular. Projeye dahil oldular. Türk halkının desteğini zaten tartışamam.

Bize çok güzel mesajlar geldi. Bir şey anlatayım. Örneğin; camiye namaza gidiyoruz. Orada bizden yaş olarak büyük abilerimiz eğilip ayaklarımızı öpüp, ayakkabılarımızı giydiriyor. 'Biz sizin için ne yapsak azdır' diyorlar. Her sporda planlı çalışmak gerekiyor. Böylelikle daha başarılı olabiliriz." açıklamasında bulundu.