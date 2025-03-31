Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

AA & Ensonhaber

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun açıklamasına göre, Finlandiya’nın Espoo kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda milli sporcular, büyük bir başarıya imza atarak toplam 29 madalya kazandı. 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya ile zirveye çıkan ay-yıldızlı ekip, Avrupa şampiyonu oldu.

ALTIN MADALYA KAZANANLAR

Altın madalya kazanan isimler arasında Aysel Önder (400 metre, 200 metre), Reyhan Taşdelen (60 metre), Esra Bayrak (uzun atlama, üç adım atlama), Mustafa Yıldırım (sırıkla yüksek atlama), Ebrar Keskin (gülle atma), Fatma Damla Altın (pentatlon), Muhammet Arif Çenesiz (üç adım atlama) gibi başarılı sporcular yer aldı. Ayrıca, kadınlar 4x200 metre ve 4x400 metre bayrak takımları ile erkekler 4x200 metre bayrak takımı da altın madalya kazanarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANANLAR

Gümüş madalya kazanan sporcular arasında ise Reyhan Taşdelen (200 metre), Fatma Damla Altın (yüksek atlama), Esra Bayrak (60 metre), Muhammet Atıcı (gülle atma), Emir Yağız Salıcı (60 metre), Muhammet Arif Çenesiz (uzun atlama), Mehmet Emin Eğilmez (1500 metre), Elif Bayrak (pentatlon), Edanur Akın (3000 metre yürüyüş) ve erkekler 4x400 metre bayrak takımı yer aldı.

BRONZ MADALYA KAZANANLAR

Öte yandan, bronz madalya kazanan isimler arasında Fatma Damla Altın (60 metre engelli), Mustafa Yıldırım (60 metre engelli), Emir Yağız Salıcı (200 metre), Mehmet Emin Eğilmez (3000 metre, 800 metre), Reyhan Taşdelen (800 metre) ve Mustafa Yıldırım (pentatlon) bulunuyor.

DÜNYA REKORU KIRDILAR

Bu şampiyonada Türkiye için tarihi anlardan biri de yaşandı. Aysel Önder, 400 metre ve 200 metrede dünya rekoru kırarken, kadınlar 4x200 metre bayrak takımı da dünya rekorunu geliştirdi. Gösterdiği olağanüstü performansla 4 altın madalya kazanan ve üç dünya rekoru kıran Aysel Önder, şampiyonanın "En İyi Kadın Sporcusu" seçilerek tarihe geçti.

FEDERASYON BAŞKANI VE BAKANLARDAN TEBRİK

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şampiyon sporcuları tebrik ederek, “Bu başarı sadece madalyalardan ibaret değil, milyonlarca özel sporcumuza ve ailelerine umut ışığı oldu. Sporcularımızın inanç ve azimle neler başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladık” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramı bayram yapan özel sporcularımızdan madalya yağmuru! 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya ile tarifsiz bir gurur yaşatan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise sporcuların başarısını "Özel sporcularımızdan bayram hediyesi geldi! Ülkemize çifte bayram yaşatan sporcularımızı ve emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum” sözleriyle kutladı.

Bu büyük zafer, Türkiye'nin spor tarihine altın harflerle yazılırken, milli sporcular engelleri aşarak imkânsız denilenin mümkün olduğunu bir kez daha kanıtladı.