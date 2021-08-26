- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- Paralimpik Oyunlar'da yüzme takımı, bayrak yarışında finalde
Paralimpik Oyunlar'da yüzme takımı, bayrak yarışında finalde
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye, finale yükseldi.
- AA
- 26.08.2021 - 06:22
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin Kutlu, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, ikinci seride mücadele etti.
TÜRK TAKIMI FİNALDE
Serisinde 2.44.80'lik derece elde eden Türkiye, toplam 10 ülkenin yarıştığı havuzda 8. olarak final bileti aldı.
Milli takımın yer alacağı final müsabakası bugün TSİ 14.01'de başlayacak.