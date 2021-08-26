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    Paralimpik Oyunlar'da yüzme takımı, bayrak yarışında finalde

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye, finale yükseldi.
    • AA
    • 26.08.2021 - 06:22
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    Paralimpik Oyunlar'da yüzme takımı, bayrak yarışında finalde

    Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin Kutlu, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, ikinci seride mücadele etti.

    TÜRK TAKIMI FİNALDE

    Serisinde 2.44.80'lik derece elde eden Türkiye, toplam 10 ülkenin yarıştığı havuzda 8. olarak final bileti aldı.

    Milli takımın yer alacağı final müsabakası bugün TSİ 14.01'de başlayacak.

    Paralimpik Oyunlar da yüzme takımı, bayrak yarışında finalde #1

    Paralimpik Oyunlar da yüzme takımı, bayrak yarışında finalde #2

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