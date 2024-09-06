Portekiz'den Uluslar Ligi'ne iyi başlangıç Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada gol atan Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.

Haber Merkezi

Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Portekiz, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Maçta Türk hakem Halil Umut Meler, düdük çaldı.

Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Portekiz 2-1 kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren goller 7. dakikada Diogo Dalot'dan ve 34. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Diogo Dalot 44. dakikada ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.

CRİSTİANO RONALDO 900. GOLÜNÜ ATTI

Bu sonuçla birlikte Portekiz A grubuna 3 puanla başladı.

Maç önü seremonisinde Pepe'ye ödül verildi.

Cristiano Ronaldo ise attığı golle kariyerindeki 900. gole ulaştı.

Portekiz bir sonraki maçında İskoçya ile Hırvatistan ise Polonya ile karşı karşıya gelecek.