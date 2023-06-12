Potanın Perileri'nin Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek 12 kişilik sporcu kadrosu açıklandı.

DHA

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belirlendi.

Ay-yıldızlıların FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası kafilesinde yer alacak sporcu listesi şu şekilde;

Alperi Onar, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Esra Ural Topuz, Feride Şevval Akalan, Gökşen Fitik, İlayda Güner, Sevgi Uzun, Meltem Yıldızhan, Olcay Çakır Turgut, Teaira McCovan, Tilbe Şenyürek

Kaptan kadrodan çıkarıldı

Öte yandan millilerde, kaptan Bahar Çağlar Ökten hazırlık sürecinde geçirdiği sakatlığın dolayısıyla 12 kişilik kadroda yer almadı.

Millilerin maç takvimi

15-25 Haziran tarihleri arasında Slovenya ve İsrail’in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç takvimi şu şekilde;

15 Haziran Perşembe

16.00 Türkiye - Sırbistan

16 Haziran Cuma

13.15 Macaristan - Türkiye

18 Haziran Pazar

21.45 Türkiye - Slovakya