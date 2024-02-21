Semih Kılıçsoy adım adım A Milli Takım'a... Beşiktaş'ın yükselen değeri Semih Kılıçsoy için A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella kararını verdi.

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Beşiktaş'ta sezonun en büyük kazancı olan Semih Kılıçsoy, başarı basamaklarını hızla çıkmaya devam ediyor.

Ligde son oynanan Konyaspor maçında da ağları sarsan Semih Kılıçsoy'a A Milli Takım kapıları da ardına kadar açıldı.

Hazırlık maçlarında oynayacak

Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'u gelecek ay Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında kadroya dahil edecek.

Öte yandan Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'taki performansını sürdürmesi durumunda genç forvetin EURO 2024 kadrosunda da olabileceği haber detayında vurgulandı.

8 gol, 1 asist

Bu sezon ligde 13 maça çıkan Semih Kılıçsoy 8 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.