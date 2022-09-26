Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8818
0.21%
Dolar
18.4393
0.14%
Altın
974.68
0.16%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
351.149
-0.28%
BTXN Coin
10.62
15.56%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Serdar Gürler: Türkiye'ye yakışmayan bir sonuç aldık

    Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan Milli Takım'da tek golün sahibi Serdar Gürler maç sonunda konuştu.
    • 26.09.2022 - 00:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serdar Gürler: Türkiye'ye yakışmayan bir sonuç aldık

    A Milli Futbol Takımımız, FIFA 125'incisi Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

    "Soyunma odasında cenaze evi sessizliği var"

    Milli Takım'ın tek golünün sahibi Serdar Gürler, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Üzgün olduklarını dile getiren Gürler, "İnanılmaz derece üzgünüz. Bize, Türkiye'ye yakışmayan bir sonuç aldık. Bunun bahanesi yok yani. Belki onlar kadar istemedik, mücadele etmedik. Futbolda mücadele edenler kazanır. Ancak, 6 maça bakınca, büyük fotoğrafa bakınca ilerleyen bir Türkiye var. İlk 4 maçı çok güzel sonuçlarla kazandık. Onun rahatlığıyla geldik. Lüksemburg maçında da 1'inciliği garantilemiştik. Hiçbir bahane üretemeyiz. Soyunma odasında cenaze evi sessizliği var. İnanılmaz. Kimse ağzını açmadı. Buraya biz geldik. B Ligi'ne biz çıktık. Bunu düzeltmek için ayağa kalkacağız. Yapacak bir şey yok. İşin güzel tarafı lider çıktık." dedi.

    Serdar Gürler: Türkiye ye yakışmayan bir sonuç aldık #1


    Adana’da kılıçlı tüfekli ‘çatı akıttı’ kavgası
    3. Sayfa

    Adana’da kılıçlı tüfekli ‘çatı akıttı’ kavgası

    Ordu'da 'mimarlık harikası' banyo: Kapısı yarım açılıyor, zayıf olmayan giremiyor
    Medya

    Ordu'da 'mimarlık harikası' banyo: Kapısı yarım açılıyor, zayıf olmayan giremiyor

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir