Sivaslı milli sporcular: Evde kal, hareketsiz kalma Sivas'ta çeşitli branşlarda faaliyet gösteren milli sporcular, koronavirüs nedeniyle vatandaşlara 'Evde kal, hareketsiz kalma' çağrısı

AA

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcuların evlerinde spor yaparken görüntüleri paylaşıldı.

"EVDE SPORA DEVAM" MESAJI

Hazırlanan videoda; milli atlet Alper Kulaksız, şampiyon halterci Caner Toptaş, wushucu milli sporcu kardeşler Murat, Fatih ve Şeyma Urhan, kick boksta dünya üçüncülüğü olan Talha Emir Buldu, Gençler Avrupa şampiyonu milli halterci Ahmet Turan Okyay, Balkan şampiyonu karateci Oğuzhan Ada, muay thai dünya şampiyonu Furkan Alıcı ve milli karateci İlknur İmece vatandaşlara evlerinde kalmalarını ve spor yapmalarını önerdi.

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede ilgi gördü.

Sivaslı milli sporcular: Evde kal, hareketsiz kalma