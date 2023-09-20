Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi yapılan görüşmenin ardından resmen sona erdi. Alman hoca, ülkesine döndü.

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Alman teknik direktör Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde yönetim kuruluyla toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yöneticilerle vedalaşan Kuntz, kendisini bekleyen araçla tesislerden çıktı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Alman teknik adamın görevine son verildiği duyuruldu.

"Başarılar dileriz"

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.



Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

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20 maçta 8 kez kazanamadı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine son verilen Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin başında 20 maça çıktı.

Türkiye, Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı 16'sı resmi 4'ü özel olmak üzere 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 11'i sahasında 8'i deplasmanda ve 1'i tarafsız sahada olmak üzere bu karşılaşmalarda 46 gol atarken, kalesinde ise 26 gol gördü.

20 Eylül'de başlayan kariyer, 20 Eylül'de bitti

Şenol Güneş'in ardından resmi olarak 20 Eylül 2021'de düzenlenen törenle göreve getirilen Stefan Kuntz'la yollar 20 Eylül 2023'te ayrıldı.

Tam 2 yıl süren Kuntz döneminde ay-yıldızlı ekip, ilk maçına 8 Ekim 2021'de Norveç karşısında çıktı. İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kuntz'un milli takımın başında çıktığı son maç ise Japonya ile Belçika'da oynanan hazırlık karşılaşması oldu. Milliler, bu karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.