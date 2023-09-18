Stefan Kuntz'a ödenecek tazminat belli oldu Milli takımda Stefan Kuntz dönemi sona ererken, TFF'nin Alman teknik adama ödeyeceği rakam belli oldu. Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Stefan Kuntz'a söz konusu tarihe kadar olan alacakları ödenecek.

ensonhaber.com A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Ermenistan beraberliği sonrası koltuğu sallanan Alman teknik adamın, Japonya yenilgisi son maçı oldu. TFF yönetimi, Stefan Kuntz'un görevine son verirken, Alman hocaya ödenecek sözleşme fesih bedeli de ortaya çıktı. 1.2 milyon euro ödenecek Sabah gazetesinin haberine göre TFF, 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi olan Stefan Kuntz'a, bu tarihe kadar olan alacaklarını ödeyecek. Söz konusu rakamın 1.2 milyon euro olduğu belirtildi. Stefan Kuntz'un istatistikleri Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'yla toplam 20 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik adam 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.

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