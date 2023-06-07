Stefan Kuntz paylaştı: Letonya ve Galler'e hazırlanıyoruz

16 Haziran'da Letonya'yla ve 19 Haziran'da Galler'le karşılaşacak olan A Milli Takımımızda Stefan Kuntz ve ekibinin de kaderi belli olacak.
Bu 2 maçta alınacak olumsuz sonuçların ardından Alman teknik adamın görevine son verilecek.
Kuntz, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda ekibiyle birlikte çektirdiği selfieyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
Önümüzdeki Letonya ve Galler maçlarına hazırlık kapsamında, tüm teknik ekibimizle birlikte toplantıdayız. Gündemdeki konular: Kadro planlaması, antrenman içerikleri, taktikler ve diğer detaylar.
Mehmet Büyükekşi ne demişti?
Hatırlanacağı üzere, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şu sözlerle Kuntz'a gözdağı vermişti:
Hocamızla devam ediyoruz. Bu alınacak sonuçlar tabii ki çok önemli. Bazen bir şey vardır, insan kendi kaderini kendisi yazar. Bu da geçerli olacak. 2 maçın sonucu çok önemli.