Stefan Kuntz paylaştı: Letonya ve Galler'e hazırlanıyoruz A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kritik Galler ve Letonya maçları öncesinde sosyal medyada paylaşım yaptı.

16 Haziran'da Letonya'yla ve 19 Haziran'da Galler'le karşılaşacak olan A Milli Takımımızda Stefan Kuntz ve ekibinin de kaderi belli olacak.

Bu 2 maçta alınacak olumsuz sonuçların ardından Alman teknik adamın görevine son verilecek.

Kuntz, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda ekibiyle birlikte çektirdiği selfieyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki Letonya ve Galler maçlarına hazırlık kapsamında, tüm teknik ekibimizle birlikte toplantıdayız. Gündemdeki konular: Kadro planlaması, antrenman içerikleri, taktikler ve diğer detaylar.

Mehmet Büyükekşi ne demişti?

Hatırlanacağı üzere, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şu sözlerle Kuntz'a gözdağı vermişti: