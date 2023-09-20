Stefan Kuntz, Riva'yı terk etti

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TFF Yönetim Kurulu ve Stefan Kuntz arasındaki görüşme sona erdi.
A Milli Takım'daki görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinden ayrıldı.
Özel araçla tesislerden ayrıldı
Alman teknik direktör Kuntz, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yönetim kuruluyla toplantıda bir araya geldi.
Toplantının ardından A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yöneticilerle vedalaşan Kuntz, kendisini bekleyen araçla tesislerden çıktı.
TFF'nin, bugün yapacağı açıklamayla Kuntz'la yollarını ayırması bekleniyor.