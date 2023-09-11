Stefan Kuntz: Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim A Milli Futbol Takımı'nın Alman çalıştırıcısı Stefan Kuntz, Japonya maçı öncesinde, "Şu andaki Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kendi elimizde kupaya katılmak ve kupaya katılacağız" dedi.

ensonhaber.com

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'la Yeni Eskişehir Stadyumu'nda 1-1 berabere kalan A Milli Takım, BAY geçtiği haftayı hazırlık maçıyla geçirecek.

Milliler, güçlü Asya ülkesi Japonya ile karşı karşıya gelecek. Belçika'da oynanacak bu mücadele 12 Eylül Salı günü saat 15.20'de başlayacak.

Bu maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim"

Alman teknik adam, sözlerine şöyle başladı:

Tabii oyuncularımızın üzüntülü olmalarını anlayabiliyorum. Kesinlikle büyük bir adım atabilirdik ama ufak bir adım atmış olduk. Şu andaki Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kendi elimizde kupaya katılmak ve kupaya katılacağız.

"Tokyo'da onların misafirperverliğini yaşamıştım"

Kuntz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Ben Japonya'ya gittiğimde, Tokyo'da onların misafirperverliğini yaşamıştım. Aynı zamanda Alman vatandaşı olarak son maçın sonucu bizi üzse de Japonya'nın aldığı skor ve oyun ne kadar kaliteli ve saygın bir takım olduklarını göstermiş oldu. Bizim de aslında düşüncemiz, bu maçta şu ana kadar süre veremediğimiz oyuncuları oynatmak. Dolayısıyla onların kararının etkisi olmayacaktır.

"Düşündüklerimizi uyguladığımızı söyleyebilirim"

Takımın forvet durumu hakkında konuşan Stefan Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

Göreve başladığımızda hem Hamit Bey'le hem de o zamanki yönetimle hedeflediğimiz ilk konu, Dünya Kupası elemelerini elde etmek ve Uluslar Ligi'nde bir tur yukarıya çıkmaktı. Portekiz'e ne yazık ki imkanımızı kaçırdık. Uluslar Ligi'nde çok rahat bir şekilde B kategorisine çıktık. Bizim göreve geldiğimiz süreçte birçok oyuncuya milli takım şansı verdik. Bu süreç içerisinde çoğu büyük takımlara transfer yaptı. Görevimiz sürecinde Burak gibi çok önemli bir forvet kariyerine son verdi. Bunun da üstünden gelmemiz gerekti. 19 maçlık serüvende aslında gol atma sorumluluğunu birçok oyuncuya devretmek zorunda kaldık, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Genel olarak düşündüklerimizi uyguladığımızı söyleyebilirim.

"Bana maçları çeviremiyor dediler"

Alman teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

Herhalde dün İtalya, Makedonya'ya karşı 1-1 berabere kaldı. Bana buraya başladığımda Milli Takım'ın mental yapısı zayıf olduğundan dolayı bu tür maçları çeviremiyor dediler. Letonya'ya karşı iki tane galibiyet aldık 97 sene içinde gibi bir sürede. Faroe Adaları'na kaybettiğimiz maçta gidişatımız fazlasıyla belli olmuştu. Eğer iyi yaptıklarımızı da, dengeli ve eşit bir şekilde değerlendirirsek pozitif olan unsurlar negatif olanlardan daha üstün olacaktır.

"Disiplinli olmamız gerekiyor"

Japonya Milli Takımı hakkında konuşan Kuntz, şu değerlendirmeyi yaptı:

Japonya Milli Takımı çok teknik, çok özellikli bir takım. Çok koşan bir takım, seri oyunculara sahipler. Taktiğine sadıklar. Bizim de disiplinli olmamız gerekiyor. Bizim için de önemli olan, onlara vereceğimiz karşılık ve onların bizi zorladığı kadar bizim onları zorlamamız olacaktır. Bizim de elimizden geleni yapacağımız konular bunlar olacaktır.

"Oynamayanlara süre vereceğiz"

Stefan Kuntz son olarak oynamayanlara şans vereceğini ifade etti: