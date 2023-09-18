A Milli Takım'da Fatih Terim bombası! Yardımcıları Arda Turan ve Emre Belözoğlu olacak A Milli Takım'da sözleşmesi feshedilen Stefan Kuntz'un ardından yerine düşünülen ilk aday Fatih Terim. İmparator lakaplı teknik adamın yardımcılığına ise Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun getirilmesi bekleniyor.

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