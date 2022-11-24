Muaythai branşında Avrupa ile dünya birincilikleri bulunan Kara Kuvvetleri personeli Öğretmen Teğmen Zeliha Doğan, kick boksta ilk kez Avrupa şampiyonluğu kazandı.

Tekvandoda Türkiye şampiyonu babasının izinden gidip spora yönelen ve muaythai branşında Avrupa ile dünya birincilikleri bulunan Kara Kuvvetleri personeli Öğretmen Teğmen Zeliha Doğan, kick boksta ilk kez Avrupa şampiyonluğu kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Low Kick'te Avrupa şampiyonu oldu

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) Antalya Spor Salonu'nda 11-20 Kasım'da düzenlediği Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda "low kick" branşında birinciliği elde eden 24 yaşındaki Zeliha Teğmen, ailesini bir kez daha gururlandırdı.

Teğmen Zeliha Doğan, kick boksta da Avrupa şampiyonu oldu - VİDEO

"Kızımla ne kadar gurur duysak az"

AA'nın haberine göre; Antalya'da yaşayan devlet memuru babası Mahmut Doğan, kızının Avrupa şampiyonluğuna, organizasyonun gerçekleştirildiği salonun tribününden heyecanla şahitlik ettiklerini aktardı.

Milli sporcu kızının "Avrupa şampiyonu" unvanını kazanıp Türk bayrağını dalgalandırarak, İstiklal Marşı'nı okutmasıyla duygusal anlar yaşadıklarını belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kızım Zeliha, 8 yaşında kick boksa başladı. Sıkı antrenmanla her gittiği yerde başarılı oldu. Çeşitli yaş kategorilerinde kick boks, muaythai ve wushuda 19 Türkiye birinciliği, 3 Avrupa şampiyonluğu, birer dünya şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulunan kızım, sportif başarılarıyla da bizi mutlu etti. Kick bokstaki ilk Avrupa şampiyonluğuna ise Antalya'daki organizasyonda ulaştı. Ringe çıkan kızımın şampiyon olması için tribünden dualar ettik, kendisini destekledik. Şükürler olsun, final maçında rakibini mağlup etmeyi başardı. Kızımın Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasıyla 'Seninle gurur duyuyorum kızım. Seni seviyorum' diye bağırdım. Türk bayrağını dalgalandıran, İstiklal Marşı'nı okutan, birincilik kürsüsünde asker selamına duran kızımla ne kadar gurur duysak az."

Doğan, diğer iki kızı Zehra ile Sevgi'nin de kick boksun yanı sıra muaythai ve boksta, kendilerini örnek alarak çalıştığını sözlerine ekledi.