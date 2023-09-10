TFF, Abdullah Avcı'nın milli takımın başına geçeceği iddialarını yalanladı

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci mücadelesinde Stefan A Milli Takımımız ile Ermenistan, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. Karşılıklı gollere sahne olan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Bu müsabakanın ardından Stefan Kuntz ile yolların ayrılarak, Alman hocanın yerine Abdullah Avcı'nın getirileceği ileri sürülmüştü.

Avcı'nın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne gitmesi iddiaları kuvvetlendirmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuya dair açıklama yaptı.

"Milli Takım'la en ufak bir alakası yok"

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Başkan Büyükekşi, Avcı'nın TFF'nin Riva'daki tesislerine gelme sebebinin farklı olduğunu vurgulayarak, şu sözleri sarf etti:

Abdullah Avcı günler öncesinden planlanmış bir MHK konferansı için Riva'ya geldi. Konunun Milli Takım'la en ufak bir alakası yok. Kaldı ki şu an ne bir hoca arayışımız var ne de öyle bir görüşmemiz.