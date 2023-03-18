TFF'den açıklama: Ermenistan maçında deplasman tribünü için bilet satılmayacak TFF, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Ermenistan-Türkiye maçında Türk taraftarlara bilet satılmayacağını açıkladı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takım; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya'yla mücadele edecek.

Milliler, bu doğrultuda ilk maçına Ermenistan karşısında çıkacak. 25 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de başkent Erivan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele öncesinde ise TFF aldığı bir kararı açıkladı.

Deplasman tribününe taraftar alınmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacağı maça deplasman taraftarı alınmayacağını açıkladı. Federasyon, Türk taraftarlar için çevrimiçi hatıra bileti satılacağını paylaştı.