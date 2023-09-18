TFF'den Stefan Kuntz açıklaması

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Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz ile çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur.