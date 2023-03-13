TFF'den yurt dışındaki maçlarla ilgili bilet uyarısı TFF, A Milli Takım'ın yurt dışında oynayacağı maçların bilet satışının sadece resmi internet sitesinden yapıldığını belirterek, mağduriyet yaşanmaması için taraftarlara uyarıda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımın yurt dışındaki maçlarıyla ilgili bilet uyarısı yaptı. "A Milli Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışında oynayacağı müsabakaların biletlerinin satışına ait tüm bilgiler www.tff.org resmi internet sitesinden paylaşılmaktadır. Henüz biletler satışa çıkmadan farklı internet sitelerinden bilet satıldığını takip etmekteyiz." "Biletler satışa çıkmadı" Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren resmi internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına bilgilendirme öncesi bilet satın alma işlemi yapılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz."