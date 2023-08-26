İHA

İsveç'te 16 ülkenin katılımı ile düzenlenen 67’nci Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Pentatlon Takımı, dünya şampiyonu oldu.

TSK Spor Gücü, elemelerde Ekvator’u, çeyrek finalde Almanya’yı, yarı finalde Çek Cumhuriyeti’ni ve finalde de Cezayir'i geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan kutlama mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, İkmal Teğmen Ali Akaydın, Mly.Asb.Kd.Üçvş. H. İbrahim Akdeniz, Harbiyeli Miraç Birkan, Harbiyeli Mustafa Oğuz’u ve Harbiyeli Tolgahan Su’yu tebrik ettiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

Teröristle mücadeledeki başarılarıyla Türk askerinin gücünü ortaya koyan Mehmetçiklerimiz, spor müsabakalarında da milletimizi gururlandıracak başarılara imza atıyor. TSK Spor Gücü Takımımız, Malazgirt Zaferi’nin ve Büyük Taarruz’un yıl dönümünü kutladığımız böylesine anlamlı bir günde, 67’nci Dünya Askerî Pentatlon Şampiyonası’nı kazanarak Dünya Şampiyonu oldu. İsveç’te ülkemiz adına yarışan TSK Spor Gücü’nün Pentatlon Takımı, Engelli Koşu Bayrak Müsabakasında pek çok ülkenin sporcu askerlerini geride bırakmayı başardı. Mehmetçiklerimiz; elemelerde Ekvador’u, çeyrek finalde Almanya’yı, yarı finalde Çek Cumhuriyeti’ni ve finalde de Cezayir'i geçerek Dünya Şampiyonu oldu. 16 ülke arasında dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran kahraman ve başarılı personellerimizi, hem askerlik vazifelerinde hem de spor faaliyetlerinde başarılarının devamını diliyoruz.