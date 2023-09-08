Türkiye - Ermenistan maçında 100. yıla özel koreografi A Milli Futbol Takımımızın, Ermenistan ile Eskişehir'de oynadığı maç öncesinde tribünlerde Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi yapıldı.

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ensonhaber.com

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Ermenistan ile karşı karşıya geldi.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesinde ise tribünler adeta karnaval yerine döndü.

Eskişehir'de renkli görüntüler

Maçtan saatler öncesinde stadyumu dolduran her yaştan taraftar, coşkulu tezahüratlarıyla Milli Takım'a destek verdi. Ellerindeki Türk bayraklarını heyecanla dalgalandıran taraftarlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

Öte yandan seremoni sırasında ise duygusal anlar yaşandı. Eskişehir tribünlerinde İstiklal Marşımız büyük bir coşkuyla okunurken, maça özel bir koreografi yapıldı.

Futbolseverler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir koreografi hazırlarken, bu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.