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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız, ile karşı karşıya geldi.

Yeni Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesinde ise tribünler adeta karnaval yerine döndü.

Eskişehir'de renkli görüntüler

Maçtan saatler öncesinde stadyumu dolduran her yaştan taraftar, coşkulu tezahüratlarıyla Milli Takım'a destek verdi. Ellerindeki Türk bayraklarını heyecanla dalgalandıran taraftarlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye - Ermenistan maçında 100. yıla özel koreografi

Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

Öte yandan seremoni sırasında ise duygusal anlar yaşandı. Eskişehir tribünlerinde İstiklal Marşımız büyük bir coşkuyla okunurken, maça özel bir koreografi yapıldı.

Futbolseverler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir koreografi hazırlarken, bu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Türkiye - Ermenistan maçında 100. yıla özel koreografi
Türkiye - Ermenistan maçında 100. yıla özel koreografi