Türkiye - Hırvatistan maçının ilk 11'leri

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg, dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci üstlenecek.
İlk 11'ler
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Kramaric, Modric, Brozovic, Perisic, Pasalic