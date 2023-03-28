Türkiye - Hırvatistan maçının ilk 11'leri

UEFA 2024 (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da ile karşı karşıya geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg, dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci üstlenecek.

İlk 11'ler

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Kramaric, Modric, Brozovic, Perisic, Pasalic