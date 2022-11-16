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    Türkiye - İskoçya maçının ilk 11'leri

    A Milli Takımımız, hazırlık maçında İskoçya'yı Diyarbakır'da konuk edecek.
    • 16.11.2022 - 18:40
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    Türkiye - İskoçya maçının ilk 11'leri

    A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonundan Visar Kastrati düdük çalacak. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

    A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aradaki ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

    Türkiye: Uğurcan, Ozan, Cenk, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Ferdi, İrfan, Cenk Tosun, Cengiz

    İskoçya: Gordon, Hanley, Tierney, Hendry, Gilmour, Fraser, Robertson, McTominay, McGinn, Dykes, Armstrong


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