Türkiye - Letonya maçının muhtemel 11'leri EURO 2024 elemeleri yedinci maçında A Milli Takımımız evinde Letonya'yı ağırlayacak.

ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Denis Rexha ve Ridiger Çokaj, dördüncü hakemliğini ise Florian Lata üstlenecek.

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen Türkiye, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Hırvatistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise yedinci maç gününü bay geçecek.

Eksikler

Cezası sona eren Merih Demiral bu maçta forma giyebilecek. Sakatlığı süren Yusuf Sarı'nın ise bu maçta da oynaması beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk, İsmail, Salih, Hakan, İrfan Can, Kerem, Barış Alper

Letonya: Ozols, Savalnieks, Balodis, Tobers, Ciganiks, Savaljevs, Emsis, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis