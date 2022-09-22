Petrol
90.28
0.50%
Euro
18.0699
0.23%
Dolar
18.3457
0.10%
Altın
980.91
-0.57%
Borsa
3246
0.98%
Bitcoin
347.321
-0.97%
BTXN Coin
8.13
1.75%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C
    Türkiye - Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye - Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Lüksemburg'u ağırlıyor.
    • 22.09.2022 - 08:36
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg'u konuk edecek.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

    Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck olacak.

    Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

    Muhtemel 11'ler

    Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Çağlar, Ozan, Zeki, Orkun, Tolga, Halil, Cengiz, Serdar Gürler, Serdar Dursun

    Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Gerson, Carlson, Pinto, Bareiro, Bohnert, Vincent Thill, Olivier Thill, Rodrigues


    Antalya'da engelli şahıs mangal kömüründen zehirlenerek öldü
    3. Sayfa

    Antalya'da engelli şahıs mangal kömüründen zehirlenerek öldü

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    BAE, 20 adet Türk SİHA'sı satın aldı
    Gündem

    BAE, 20 adet Türk SİHA'sı satın aldı

    Görüş Bildir