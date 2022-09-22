Türkiye - Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri

A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Lüksemburg'u ağırlıyor.

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthias Jöllenbeck olacak.

Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Çağlar, Ozan, Zeki, Orkun, Tolga, Halil, Cengiz, Serdar Gürler, Serdar Dursun

Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Gerson, Carlson, Pinto, Bareiro, Bohnert, Vincent Thill, Olivier Thill, Rodrigues