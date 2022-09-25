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    Türkiye, Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na mağlup oldu

    Türkiye, Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na mağlup oldu

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olarak C Ligi 1.Grubu 13 puanla tamamladı.
    • 25.09.2022 - 23:39
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 23:55
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    UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, Faroe Adaları'na konuk oldu. 2-1 sona eren maç sonunda Milli Takımımız, C ligi 1. Grubunu 13 puanla tamamladı. Rakibimiz Faroe Adaları ise bu galibiyet sonucunda 8 puanla grubu bitirdi.

    Maçın ilk yarısı iki takımın temkinli oyunuyla geçildi. İki takımda gol için atak yapmaya çalışsada istediği pozisyonları bulamadı.

    Kerem'in golü VAR'dan döndü

    Mücadelenin 41. dakikasında İrfan Can'dan Kerem'e derinlemesine bir pas geldi ve Kerem topu ağlara gönderdi. Kerem'in ağlara gönderdiği top için VAR incelemesi yapıldı ve ağlara giden top ofsayt nedeniyle iptal edildi. İlk yarının kalan kısmında da iki takım golü bulamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle gittiler.

    Türkiye, Uluslar Ligi nde Faroe Adaları na mağlup oldu #1

    Faroe Adaları, öne geçti

    İkinci yarıya hızlı başlayan Faroe Adaları 51. dakikada golü Viljormur Davidsen ile buldu. Sol çağrazda topla buluşan Davidsen, sol ayağıyla yerden sert vurdu. Ozan Kabak'tan da seken top ağlarımıza gitti.

    Edmundsson farkı 2'ye çıkardı

    59. dakikada Edmunsson farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan içeri giren Edmunsson, sol ayağının üstüyle yaptığı vuruşla açıyı kapatmak üzere kalesini terk eden Altay'ın yanından topu filelerle buluşturdu.

    Serdar Gürler tek golümüzü kaydetti

    89. dakikada Serdar Gürler ceza sahasında topla buluştu. Serdar'ın gelişine vurduğu top, ağlarla buluştu ve farkı 1'e indirdik.

    Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca Milli Takımımız, Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olarak grubu mağlubiyetle tamamladı.

    Türkiye, Uluslar Ligi nde Faroe Adaları na mağlup oldu #2

    Türkiye, Uluslar Ligi nde Faroe Adaları na mağlup oldu #3

    Türkiye, Uluslar Ligi nde Faroe Adaları na mağlup oldu #4

    Türkiye, Uluslar Ligi nde Faroe Adaları na mağlup oldu #5


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