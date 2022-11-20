Türkiye'nin katıldığı ilk Dünya Kupası

Tarihi boyunca iki kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Türkiye, ilk macerasını 1954 İsviçre'de yaşadı.

Türkiye Milli Takımı, 1954'te İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılma başarısı gösterdi.

Dünya Kupası'na katılma yolunda İspanya ile eşleşen Türkiye, ilk maçı 4-1 kaybederken rövanşı ise 1-0 kazandı. Gol averajının geçerli olmadığı o dönemde üçüncü maç, tarafsız saha olarak seçilen Roma'da oynandı. Bu karşılaşma da 2-2 berabere sonuçlanınca tribünden çağrılan Franco isminde bir çocuğun yazı-tura atışıyla A Milli Takım, kupaya katılma hakkı kazandı.





2. grupta 3. olup elendik

Milli takım, 1954 Dünya Kupası'nda Batı Almanya, Macaristan ve Güney Kore'nin yer aldığı grupta mücadele etti.

İlk maçında Batı Almanya'ya 4-1 yenilen milliler, ikinci karşılaşmasında ise Güney Kore'yi 7-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etti. Bu sonuç, Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetleri arasında yer aldı.

Grupta Macaristan ile maç yapmayan milliler, aynı puana sahip oldukları için Batı Almanya ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Türkiye, bu maçı 7-2 kaybedip turnuvadan elendi.





İlk golü Suat Mamat attı

1954 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin ilk golünü, Suat Mamat attı.

Batı Almanya maçının henüz 2. dakikasında milli takımı 1-0 öne geçiren Suat Mamat, böylece Türk futbol tarihine adını yazdırmış oldu.

Öte yandan turnuvayı Batı Almanya kazandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 1954 Dünya Kupası'ndaki kadrosu şöyleydi:

Turgay Şeren, Rıdvan Bolatlı, Basri Dirimlili, Mustafa Ertan, Çetin Zeybek, Rober Eryol, Erol Keskin, Suat Mamat, İsmail Feridun Buğeker, Burhan Sargun, Lefter Küçükandonyadis, Şükrü Ersoy, Bülent Eken, Ali Beratlıgil, Mehmet Dinçer, Nedim Günar, Naci Erdem, Akgün Kaçmaz, Ahmet Berman, Necmi Onarıcı, Kadri Aytaç ve Coşkun Taş.



