U19 Milli Takımı, Litvanya'yı üç golle geçti

AA & Ensonhaber
UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 8. Grup ilk maçında 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız, Litvanya'yı konuk etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, Engin Yıldırım'ın 10. dakikada, Efe Sarıkaya'nın 31. ve 80. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 önde tamamladı.
Litvanya'nın tek golünü ise 62. dakikada Lukas Michelbrink kaydetti.
Belarus ve Yunanistan'la oynayacağız
Gruptaki diğer maçta Belarus, Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci karşılaşmasını 18 Kasım'da Belarus, son maçını ise 21 Kasım'da Yunanistan ile yapacak.
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