U20 Milli Takım, İngiltere ile yenişemedi U20 Milli Takım, U20 Elit Lig normal sezon ilk maçında sahasında İngiltere ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi

U20 Elit Lig normal sezon ilk maçında Soykan Başar yönetimindeki milliler ile Paul Nevin yönetimindeki İngiltere karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Türkiye, Poyraz Efe Yıldırım'ın 20. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. İngiltere, 89. dakikada Dominik Ballard ile beraberlik golünü buldu.

Bu sonucun ardından iki takım da normal sezona birer puanla başladı.

SIRADAKİ RAKİBİMİZ ÇEKYA

Türkiye, bir sonraki maçında Çekya ile karşılaşacak. İngiltere, Romanya'yı ağırlayacak.