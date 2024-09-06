U20 Milli Takım, İngiltere ile yenişemedi

Haber Merkezi
U20 Elit Lig normal sezon ilk maçında Soykan Başar yönetimindeki milliler ile Paul Nevin yönetimindeki İngiltere karşı karşıya geldi.
Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Türkiye, Poyraz Efe Yıldırım'ın 20. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. İngiltere, 89. dakikada Dominik Ballard ile beraberlik golünü buldu.
Bu sonucun ardından iki takım da normal sezona birer puanla başladı.
SIRADAKİ RAKİBİMİZ ÇEKYA
Türkiye, bir sonraki maçında Çekya ile karşılaşacak. İngiltere, Romanya'yı ağırlayacak.
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