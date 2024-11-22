Uluslar Ligi play-off turundaki rakibimiz Macaristan'ı yakından tanıyalım

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, mart ayında oynanacak maçlarda Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.

Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.

ULUSLAR LİGİ'NDE NE YAPTILAR?

Macaristan, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grupta'ta; Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile birlikte yer aldı.

Macaristan, bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 6 puan topladı.

6 puanla grubunu üçüncü sırada bitiren Marco Rossi'nin ekibi Macaristan, play-off'ta A Milli Futbol Takımı'nın rakibi oldu.

Macaristan'ın Uluslar Ligi'nde aldığı sonuçlar şu şekilde;

Almanya 5-0 Macaristan

Macaristan 0-0 Bosna Hersek

Macaristan 1-1 Hollanda

Bosna Hersek 0-2 Macaristan

Hollanda 4-0 Macaristan

Macaristan 1-1 Almanya

GRUPTAN ÇIKAMADI

Macaristan; Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise; Almanya, İsviçre ve İskoçya ile aynı grupta yer almıştı. İsviçre'ye 3-1, Almanya'ya 2-0 kaybeden Macarlar, İskoçya'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen EURO2024'te üst tura çıkamamıştı.

EN ÖNEMLİ İSİM

Macaristan Milli Takımı'nın en önemli ismi olarak Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Roland Sallai de takımın önemli isimlerinden biri.

Öte yandan bu yılın mart ayında Macaristan ile oynadığımız hazırlık maçını 1-0 kaybetmiştik...