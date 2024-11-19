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Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yaptığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kaybetti.