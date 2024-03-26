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Ümit Milli Takım, İtalya karşısında bir puanı son dakikada aldı

Ümit Milli Takım, İtalya karşısında bir puanı son dakikada aldı Ümit Milli Futbol Takımımız ile İtalya Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında 1-1 berabere kaldı. Millilere bir puanı getiren golü son dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.