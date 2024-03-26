Ümit Milli Takım, İtalya karşısında bir puanı son dakikada aldı

2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında Carmine Nunziata'nın çalıştırdığı İtalya ile Levent Sürme yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımımız karşı karşıya geldi.
İspanyol hakem Cesar Soto'nun düdük çaldığı ve Stadio Paola Mezza'da oynanan müsabakada kazanan çıkmadı.
İki takımın da pozisyonlara girdiği maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Milliler, Semih'le puanı kaptı
İtalya'nın golü 50. dakikada Daniele Ghilardi ile gelirken, Milliler, 90+1'nci dakikada Semih Kılıçsoy ile skoru eşitledi.
Beşiktaş'ın golcü ismi, böylelikle Gürcistan'la oynanan hazırlık maçının ardından bir kez daha ağları sarstı.
Bertuğ, penaltıyı kaçırdı
Milli Takım'da Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın 36. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.
İtalya, liderliğe devam etti
Milliler, bu sonuçla birlikte altıncı maçlar sonunda puanını 7 yaptı. İtalya ise puanını 15 yaparak liderliğini sürdürdü.
Grubun yedinci karşılaşmasında Türkiye, evinde İrlanda U21 takımını ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış