Umut Nayir: Milli forma herkese açık A Milli takıma ilk kez seçilen Umut Nayir, "Performans gösterme işi aidiyet ve kararlılık duymaya devam edersek, milli forma herkese açık" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Ermenistan'la deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım'da ilk kez kadroya davet edilen Ümraniyesporlu Umut Nayir, akşam antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Elimden geldiğince performans göstermek istiyorum"

Milli Takım'a seçilmesini değerlendiren Umut Nayir, şu ifadeleri kullandı:

"Hocamla buraya gelince de görüştük. Bahsettiği şeyleri basın toplantısında tekrarladı. Biraz daha yaşı geçmiş Türk gençleri için de bir örnek de olabilir. Benim için çok mutluluk verici. Hocamın dediği gibi 29 yaşında başlamış ve Avrupa Şampiyonu olmuş, inşallah bana da öyle taçlandırmak nasip olur. Elimden geldiğince performans göstermek istiyorum."

"Umarım onları üzecek skoru alırız"

Yabancılık çekmediğini belirten Nayir, şu açıklamayı yaptı:

"Hırvatistan'ın büyük bir futbol kültürü var. Son dönemde büyük futbol turnuvalarına katıldılar ve damga vurmayı başardılar. 2 sene önce Hırvatistan'da performans göstermiş biri olarak onların düzenine aşinayım. Bizim için büyük bir hedef Hırvatistan'a karşı oynamak. Daha önce onlara karşı oynadığımız ikonik maçlarımız da var. Yine aynı ciddiyetle hazırlanıp, umarım onları üzecek skoru alırız."

"Ümraniye'ye gelirken de hedefim milli takımdı"

Golcü futbolcu açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Futbol bir organizasyon işi. Forvet oyuncusu olarak tabii ki takım arkadaşlarına çok daha bağımlısınız. Ümraniye'ye gelirken de hedefim milli takımdı. Orada doğru bir organizasyon var. Performansımı yükselttim. Ümraniyespor'un performansının doğru olması da bana yansıdı."

"Milli forma herkese açık"

Arda Güler hakkında konuşan Nayir, sözlerini şu şekilde bitirdi: