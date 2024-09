Haber Merkezi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile karşılaşacak.

Milliler grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı.

İzlanda ise evinde oynadığı Karadağ'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bu kritik müsabakanın öncesinde ise A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ VE KOMPAKT BİR TAKIM"

Montella, sözlerine şu şekilde başladı:

"İSİM VERMEYECEĞİM"

"İzlanda'da özel önlem alacağınız bir oyuncu var mı?" sorusuna İtalyan teknik adam, şu yanıtı verdi:

"DURAN TOPLARDA VE TAÇ ATIŞLARINDA DAHİ TEHLİKELİLER"

İzlanda'nın tehlikeli bir takım olduğunu belirten Vincenzo Montella, şu ifadeleri kullandı:

Duran toplarda ve taç atışlarında dahi tehlikeliler. Ona göre hazırlanmalıyız. Son dönemlerde her rakip bu tarz organizasyonlara çalışıyor. Biz de ona göre hazırlığımızı yapacağız.

"NORMALDE 3 HAFTA DİNLENME SÜRESİ VERİLMESİ GEREKİYOR"

Montella, açıklamalarına şöyle devam etti:

"BARIŞ ALPER, ÇOK İYİ BİR TURNUVA GEÇİRDİ"

Barış Alper Yılmaz hakkında konuşan Vincenzo Montella, şu sözleri sarf etti:

"DARBEYE BAĞLI PROBLEM YAŞIYOR"

Arda Güler'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Montella, şöyle konuştu:

"AİDİYET HİSSİNİ YAŞIYORUM"

Milli duyguları en iyi şekilde yaşadığını söyleyen Montella, şunları dedi:

Hocaların kaderi böyledir milli takımlarda. Her maç finaldir. Ama şunu söylemek lazım, hocaya eleştiri geldiğinde ben bunu kabul etmeye daha meyilliyim. Ama futbolculara geldiğinde anlamıyorum. Belki ben Türk değilim ama milli duyguları en iyi şekilde yaşıyorum. Bu aidiyet hissini yaşıyorum. Futbolcuları bölmeye çalışmamalıyız. Dışarıdan da birliktelik lazım. Birliktelikten güç doğar. Birliktelik lazım çünkü futbolcularımız bunu hak ediyor. Bunu sağlamamız gerekiyor. Sadece içerideki birliktelik değil, dışarıdan da birliktelik lazım. Birlikten her zaman güç doğar ve daha güçlü oluruz. Sadece burada olan insanlara seslenmiyorum. Dışarıdan yorum yapan insanlara da sesleniyorum. Her yerden birlikte olmamız gerekiyor.