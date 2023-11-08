Vincenzo Montella, Çağlar Söyüncü ile bir araya geldi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'yü ziyaret etti.

DHA

Vincenzo Montella, İspanya'daki temaslarının ikinci gününde Atletico Madrid'in antrenman tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.

Montella burada Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile bir araya geldi.

Çağlar'ın durumu hakkında bilgi aldı

Antrenmanı takip eden İtalyan teknik adam, Çağlar'ın son durumu hakkında bilgi aldı.

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile yapacağı özel maç ve EURO 2024 Elemeleri'nin son maçı olan Galler mücadelesine ilişkin planlarını da 27 yaşındaki futbolcu ile paylaştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)