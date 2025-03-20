Vincenzo Montella: Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Macaristan’ı 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ AMA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Montella, sözlerine şöyle başladı:

Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi. Çok iyi başladık oyuna. Sonrasında golden sonra mesafeleri açtık ve rakibin kontra atak yapmasına izin verdik. İlk yarıda müthiş bir kalite gösterdiğimizi söyledim ve bunun devam etmesini söyledim. İstediğimiz skoru aldık ama hiçbir şey bitmedi. İki tane yeni, ilk defa oynayan futbolcu vardı. Deniz Gül ve Can Uzun vardı. Kenan da 2005'li. Genç futbolcularımız da üstün performans göstermeye devam ediyor.

"HERKESİN POTANSİYELİ YÜKSEK"

Takımın potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Montella, şunları dedi:

Herkesin potansiyeli çok yüksek. Deniz Gül, kendi takımında oynamıyor ama milli takımda ilk defa süre aldı. Büyük bir potansiyeli var. Oğuz Aydın müthiş performans gösterdi, iki golde katkısı var. Dengeli olmamız gerekiyor. İkinci maç var.

"DENİZ GENÇ BİR YETENEK"

Genç forvet Deniz Gül hakkında konuşan Vincenzo Montella, şöyle konuştu:

Taze, genç bir yetenek. Daha da gelişmesi gerekiyor. Kulübünde de biraz daha fazla oynamasını ümit ediyorum. Zamanı gelecektir. Fiziği çok iyi, onu da kullanmayı öğrenmesi gerekiyor.

ARDA GÜLER YANITI

"Arda Güler rövanş maçında oynayacak mı?" sorusuna İtalyan teknik adam, şu yanıtı verdi:

Daha birkaç gün var karar vermek için. Özel bir futbolcudan bahsediyoruz. En iyi şekilde karar vermeye çalışacağız.

"MÜTHİŞ BİR SAVAŞ VARDI"

Vincenzo Montella'nın basın toplantısındaki açıklamaları ise şu şekilde:

Müthiş bir savaş vardı sahada. Çok yüksek seviyeli fiziksel bir savaş vardı. Macaristan'ın ne kadar yüksek seviyeye alışkın olduğunu gördük. Her şey açık hala. O yüzden rövanşa konsantre olmalıyız.

"HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Bugün sahada genç futbolcularımız da vardı. İki tane genç oyuncumuz ilk defa resmi olarak oynadılar, Can Uzun ve Deniz Gül. Oğuz Aydın'ın da ilk resmi maçında performansı beni çok memnun etti. O yüzden hepsini tebrik ediyorum.

"PANKART BENİ MUTLU ETTİ"

"Milli takım, her şeyin en üstüdür" şeklinde bir pankart vardı. Bu beni mutlu etti. Bu ruhu hep birlikte devam ettirmemiz, bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor.

"DAHA BİTİRİCİ BİR GÖRÜNTÜMÜZ VARDI"

Daha bitirici bir görüntümüz vardı bugün. Diğer maçlara göre daha iyiydik. İkinci yarıda iki gol attık. İlk yarıda da bir gol attık ve pozisyonlarımız vardı. Genele bakınca daha bitirici bir görüntümüz vardı.

"FORMALARA BAKMADAN SEÇİM YAPIYORUM"

Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. O anda ihtiyacımıza göre en iyi kimse onu seçiyorum. Milli takımda süremiz az oluyor ve fazla çalışamıyoruz. Formalara bakmadan seçim yapıyorum. Milli takımın ihtiyacına göre seçim yapıyorum. Az önce de dediğim gibi milli takım her şeyden üstündür.

"HEDEFİMİZ REKABETİ YÜKSELTMEK"

Hedefimiz rekabeti yükseltmek her seferinde. Gençlerimiz gelecek vaat ediyor. Gelişmelerini sıkı takip ediyoruz. Umut ederek bu seçimleri yapıyoruz. Performansları ve yetenekleri gelecek için umut veriyor. Kulüplerde de gençlere yönelik çalışmalarım vardı benim. Onları da yetiştirmeniz gerekiyor yavaş yavaş.

"KAAN'IN KONTROLLERİ YAPILACAK

Kaan Ayhan'ın kontrolleri yapılacak. Barış Alper, ilk yarıda darbe aldı. İlk yarıda zoraki bir değişiklik yaptık. O değişikliğin ardından üzülerek o değişikliği yaptık. Hem de daha çok ceza sahasını doldurmak istedik Deniz Gül ile. İki gol de bulduk bu şekilde. Bu kadar fedakar bir futbolcuyu çıkarırken üzülüyorsunuz ama bu maçın gereği buydu.

"TEK DÜŞÜNCEM RÖVANŞ"

Tek düşüncem pazar günkü rövanş maçı. Çok ufak bir avantaj elde ettik. Rakibimizin ne kadar yüksek seviyeli bir takım olduğunu gördük.

"HERKES BENİM GİBİ DÜŞÜNSE..."

Avrupa Şampiyonası'nda da çok fazla pozisyona giriyorduk. Bu şekilde devam ediyoruz. Herkes benim gibi düşünse hocaya da ihtiyaç olmazdı burada. O yüzden bildiğim gibi, böyle devam ediyorum.

A LİGİ'NDEKİ HEDEFİ

Kazanmamız gereken bir maç daha var. En iyi şekilde hazırlanacağız. Bütün çalışmalarımızı yapacağız. Avrupa Şampiyonası itibariyle bu seviyede takımlarla oynadık. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama yavaş yavaş alışkanlık haline gelmeye başladı bizim için. Bu seviyeye en hızlı şekilde alışacağız.

"DÜZELTMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR"