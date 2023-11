Vincenzo Montella: EURO 2024 bize yeni fırsatlar verecek

AA

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Biz’in Gücü" temasıyla düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'nde katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonaya 8 ay kaldığını hatırlatan Montella, şu şekilde konuştu:

Genç bir takımımız var, daha iyiye gideceğine inanıyorum. Turnuvaya 8 ay var, şimdiden bir şey söyleyemem. Bizim görevimiz düzenli olarak her şeyi takip etmek. Her futbolcumuzun birer birer kendi değerinden bağımsız olarak o anki form durumu etkili olacak. Yeni fırsatlara açığız, bu şampiyona bize yeni fırsatlar verecek. Her zaman beklemediğin bir yenilik ortaya çıkar ve farkı oluşturur.