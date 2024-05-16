Vincenzo Montella: Hakan Çalhanoğlu dünyanın en iyisi

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sayılı günler kaldı.
Turnuvada Portekiz, Çekya ve Gürcistan'la F Grubu'nda karşılaşacak olan A Milli Takım'da Vincenzo Montella önemli açıklamalara imza attı.
Montella, Türkiye'ye geniş yer ayıran World Soccer Dergisi'ne röportaj verdi.
"İlk amacımız turnuvaya katılmaktı"
TRT Spor'un World Soccer Dergisi'nden aktardığına göre Montella Hırvatistan galibiyetinin verdiği ivmeyi iyi kullandıklarını belirten İtalyan teknik adam, şunları dedi:
İlk amacımız turnuvaya katılmaktı ve bunu gerçekleştirmenin mutlululuğunu yaşıyoruz.
Taraftar avantajının olacağını söyledi
EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenecek olmasının Türk taraftarlar için özel olacağını ifade eden Montella, taraftarların kendilerini Türkiye'de gibi hissedeceklerinden emin olduğu belirtti.
Hakan mevkisinde dünyanın en iyisi
Hakan Çalhanoğlu'na yönelik bazı olumsuz eleştirilere anlam veremediğini belirten Montella, şu ifadeleri kullandı:
Hakan şu an mevkisinde sadece İtalya'nın değil belki dünyanın en iyisi ve müthiş bir oyun okuma zekasına sahip.
Fransa'yı favori gösterdi
İtalyan hoca, EURO 2024'ün favorileri arasında Fransa'nın bir adım önde olduğunu belirtti.
Sistemini belirledi
World Soccer Dergisi'nde Montella'nın turnuvada 4-2-3-1 sistemi ile oynamak istediği ifade edilirken oyununa uyabilecek profilde futbolcuları tercih edeceği yazıldı.
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