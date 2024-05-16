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Vincenzo Montella: Hakan Çalhanoğlu dünyanın en iyisi

Vincenzo Montella: Hakan Çalhanoğlu dünyanın en iyisi A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu'nu överken orta saha oyuncusu hakkında "Hakan şu an mevkisinde sadece İtalya'nın değil belki dünyanın en iyisi ve müthiş bir oyun okuma zekasına sahip" dedi.