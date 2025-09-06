Vincenzo Montella: Türk vatandaşlığı benim için gurur olur

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın saat 21.45'te Konya'da İspanya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

‘TÜRK VATANDAŞLIĞI BENİM İÇİN GURUR MESELESİ OLUR’

Bir basın mensubunun ‘Türkiye vatandaşı olmak için doğru zaman mı, şu an hazır mısınız’ sorusu üzerine Montella, "Benim için gurur meselesi olur" cevabını verdi.