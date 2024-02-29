Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Şampiyonası ve Arda Güler'in Real Madrid'deki durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsorluk anlaşması için düzenlenen törende konuşan ️Vincenzo Montella, "Türkiye ve İtalya dost iki ülke. EURO24'e ulaşmak olmak beni çok mutlu ediyor. Avrupa'da başarılara imza atmak istiyoruz. Hayallerimiz, arzularımız ve heveslerimiz olacak. Bunun için sıkı çalışmalıyız. En üst seviyede olmalıyız. Türk halkının ihtiyaçlarına karşılık vereceğiz. Almanya'daki Türk vatandaşlarını da mutlu etmek istiyoruz. Dünya Kupası'na da gitmek istiyoruz. Şimdi hedeflerimize en yakından başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fiziksel olarak iyi olanları alacağım"

"Arda Güler, Real Madrid'de oynamıyor. Carlo Ancelotti ile durumu hakkında görüştünüz mü?" sorusuna yanı veren Vincenzo Montella, şu ifadeleri kullandı;