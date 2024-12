Vincenzo Montella: Tüm vatandaşlarımızı birleştirdik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takımın EURO 2024 performansı, Dünya Kupası elemeleri ve Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI BİRLEŞTİRDİK"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergilediklerini dile getiren Montella, şu şekilde konuştu:

"HOCALIK YAPARKEN BELİRLİ BİR ZIRH GİYMENİ GEREKİYOR"

Milli takımdaki oyuncu seçimleriyle alakalı gelen bir soruya da İtalyan çalıştırıcı, şu cevabı verdi:

"BİZİM OYUNCULARIMIZIN KAPASİTESİ BELLİ"

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta deplasmanda alınan 3-1'lik Karadağ mağlubiyetiyle ilgili ise Vincenzo Montella, şu açıklamayı yaptı:

"TEK AMACIMIZ DÜNYA KUPASI'NA KATILABİLMEK"

Milli takım olarak sıradaki hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu vurgulayan Montella, şunları dedi:

"RAKİBİMİZ 6 YILDIR AYNI HOCA İLE DEVAM EDİYOR"

50 yaşındaki teknik direktör, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile oynanacak müsabakalarda favori görülmenin şans olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

"DAHA FAZLA FORMA ŞANSI BULACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in zamanla daha fazla forma şansı bulacağı düşüncesinde olduğunu da aktaran Montella, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TÜRKİYE'DE HER SEFERİNDE YÜKSEK KAPASİTELİ MAÇLAR İZLEYEMİYORUZ"

Vincenzo Montella, son olarak da Süper Lig hakkında konuştu. Ligde her maçın yüksek kalitede oynanmadığını sözlerine ekleyen İtalyan teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de her seferinde yüksek kapasiteli maçlar izleyemiyoruz. İngiltere'de neredeyse her maç yüksek seviyeli oluyor. İspanya'da orta sıralardaki takımların maçları ile benzer seviye maçlar oynanıyor. Yarın oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı yüksek seviyeli bir maç olacak mesela ama her maç bu şeklide olmuyor.