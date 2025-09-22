Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'na övgüler

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'da yayın yapan bir radyo kanalının konuğu oldu.

İtalyan teknik adam, katıldığı programda İtalya Serie A'da forma giyen milli futbolculardan Juventus'lu Kenan Yıldız ile Inter'li Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

"DEL PIERO'YA ÇOK YAKIN"

Kenan Yıldız'ın çok genç ve büyük hedefleri olduğuna dikkat çeken Montella, şu ifadeleri kullandı:

Juventus'ta henüz istikrarlı bir performans gösteremezken milli takımda oynamaya başladı. O zamanlar bile muazzam yetenekleri göze çarpıyordu. 19 yaşında 10 numara formasıyla oynamak kolay değil, bu yıl onu daha istikrarlı ve bilinçli görüyorum. Ne kadar benzerler bilmiyorum ama özellikleri açısından Del Piero'ya çok yakın.

"O SIRA DIŞI BİR FUTBOLCU"

Montella, Hakan Çalhanoğlu hakkında ise şunları söyledi:

O sıra dışı bir futbolcu, onun pozisyonunda bu seviyede çok az oyuncu var. Geçen yıl fiziksel olarak biraz geriledi ve bu yaz en iyi formunda değildi. Ama onu belirgin bir şekilde gelişirken görüyorum, Juventus karşısında olağanüstü bir maç oynadı. Türkiye için olduğu kadar, birkaç yıl daha Inter için de çok önemli bir oyuncu.