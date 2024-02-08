Vincenzo Montella'dan kura yorumu

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UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yapıldı.

Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. Türkiye, B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

"Kuzeyden gelen takımlara karşı oynamak her zaman zorlu olmuştur"

Çekilen kuraların sonrasında rakipleri değerlendiren Montella, şu ifadeleri kullandı:

UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizi bugün Paris'te çekilen kura ile öğrendik. Yakın zamanda oynanan maçlar nedeniyle futbolcularımız için tanıdık takımlar olan Galler, İzlanda ve Karadağ ile B Ligi'nde mücadele edeceğiz. Kuzeyden gelen takımlara karşı oynamak her zaman zorlu olmuştur. Özellikle de iç saha avantajını kullandıklarında. Oldukça yüksek fizik güçleriyle öne çıkan bu takımlar, son yıllarda kendilerini taktiksel anlamda da önemli ölçüde geliştirdiler. Yakın zamanda Galler ile Cardiff'te oynadığımız EURO 2024 Eleme maçında bunları gördük. Görüşlerim İzlanda için de geçerlidir. Karadağ, her ne kadar şimdiye kadar büyük turnuvaların finallerine katılamamış olsa da birçok yetenekli oyuncuya sahip bir takım.