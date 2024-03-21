Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesinde Semih Kılıçsoy'un neden Ümit Milli Takım'a gittiğini açıkladı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta 22 Mart Cuma akşamı saat 22.45'te Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İki ekip, Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma ile 15. kez birbirlerine rakip olacak.

Bu karşılaşma öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Çok iyi çalıştığımız bir süreçten geliyoruz"

Montella, sözlerine şöyle başladı:

Çok iyi çalıştığımız bir süreçten geliyoruz ve önümüzde iki önemli hazırlık maçı var. Macaristan son 20 maçında 3 kez yenilmiş, Wembley'de İngiltere'yi yenmiş, Almanya'yı yenmiş bir takım. Yarın biz sonuca değil gelişimimize bakacağız. Bütün kararlarımı taktiksel veriyorum, formaların rengine göre karar vermiyorum.

"Beşiktaş taraftarı çok rahat olmalı, ellerinde pırıl pırıl bir oyuncu var"

"Semih Kılıçsoy neden Ümit Milli Takım'a gitti?" sorusuna Montella, şu yanıtı verdi:

Semih bizim çok sevdiğimiz bir futbolcu ama bir yılı tamamlamamış bir oyuncu. Ümit Milli Takım'da bizim takımımız, başkasının değil. Çok önemli bir maç oynayacaklar. Çocukları çağırdığımızda çok mutlulardı. Tarihte ilk kez EURO elemelerini 1. sırada tamamladıysak bu çocukların sayesinde oldu bu. Sadece şunu söylemek istiyorum, genç futbolcularımızı çok fazla strese sokmadığımız bir ortam hazırlamalıyız. Onlar bizim futbolcularımız. Beşiktaş taraftarı çok rahat olmalı, ellerinde pırıl pırıl bir oyuncu var. Ben formaların rengine göre karar vermiyorum, içleri rahat olsun. Kararları kendim veriyorum. Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gitmesi olumlu karşılanmalı bence, burada az oynayacağına orada daha fazla oynamasını istedim.

"Macaristan taktiksel olarak çok gelişmiş bir takım"

Macaristan Milli Takımı hakkında konuşan Montella, şu değerlendirmeyi yaptı:

Macaristan'ın teknik direktörü Rossi'yi tanıyorum, birkaç yıl önce tanışmıştık ve arkadaşlığımız devam etti. Bizim için iyi bir test olacak. Gelişimimiz için çok önemli bir maç olacak. Macaristan taktiksel olarak çok gelişmiş bir takım. Uzun zamandır aynı hocayla çalışıyorlar. Hem hücumda hem de savunmada farklılık gösterebiliyorlar.

"Avrupa Şampiyonası'nda 5 İtalyan hoca olacak"

Vincenzo Montella, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Yanılmıyorsam Avrupa Şampiyonası'nda 5 İtalyan hoca olacak, Macaristan'ın da İtalyan bir teknik adama sahip olması benim için de bir antrenman olacak. Bizim hedefimiz gösterdiğimiz duruşla ülkemizdeki herkesi mutlu etmek. Budapeşte çok güzel bir şehir, buraya çok pozitif enerjilerle geldik. Oyuncuların fiziksel durumunu tespit etmek için 3 gün yeterli olmayabilir belki ancak bütün maçları izliyoruz açıkçası. Bazı kulüplerle de fikir alışverişinde bulunuyoruz oyuncularla ilgili.

"İstediğiniz her şeyi daha iyi yapabilirsiniz"

Zorluk seviyesi yüksek maçlar yapacaklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, şunları dedi:

Oyuncuların fiziksel durumunu tespit etmek için 3 gün yeterli olmayabilir belki ancak bütün maçları izliyoruz açıkçası. Bazı kulüplerle de fikir alışverişinde bulunuyoruz oyuncularla ilgili. Hazırlık maçlarındaki rakiplerimizi seçmemizin sebebi hazırlık maçı gibi gözükse de rekabeti yüksek maçlar oynamak. Bu maçlar takımımızın alışmasını sağlayacak. Takımı geliştirmek amaçlı ve benim takımı daha iyi görmem için bu tarz zorluk seviyesi yüksek maçlar seçtik. Zorluk derecesi yüksek maçlar istedim, belki sonuç alamayız ama bu maçlarda kendimizi geliştirirsek istediğiniz her şeyi daha iyi yapabilirsiniz.

"Enes Ünal geçmişte çok iyi işler yapan bir futbolcumuz"

Bournemouth forması giyen Enes Ünal hakkında da konuşan Vincenzo Montella, şu sözleri sarf etti: