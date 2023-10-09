Vincenzo Montella'nın ilk idmanında eğlenceli görüntüler Hırvatistan ve Letonya maçları için ilk antrenmanını yapan A Milli Takım'da, Vincenzo Montella dönemi eğlenceli şekilde başladı. Aday kadroya ilk kez çağrılan oyuncular ve yeni teknik direktör Montella, idman öncesi milli futbolcuların oluşturduğu koridordan geçti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ilk kez teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. Montella dönemi eğlenceli başladı İdman öncesinde milliler, teknik heyetle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından teknik direktör Montella, oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı. İtalyan çalıştırıcının, toplantının ardından oyuncuların oluşturduğu koridordan geçmesi eğlenceli anlara sahne oldu. 3 futbolcu antrenmanda bulunmadı Orkun Kökçü ve Yusuf Sarı'nın hafif sakatlıkları, Rıdvan Yılmaz'ın ise seyahat programı nedeniyle yer almadığı idman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladı. Futbolcuların istasyon çalışmasının ardından pas yaparak sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi. Milliler, hazırlıklarına tüm hızıyla devam edecek. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)