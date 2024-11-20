Vincenzo Montella'yı sinirlendiren 'gelecek' sorusu

UEFA Uluslar B Ligi’nde grubun son karşılaşmasında A Milli Takımımız, deplasmanda liderlik mücadelesi için Karadağ’a konuk oldu.

Maçta Karadağ’ın yıldız golcüsü Krstovic, hat-trick yaparak dikkat çekerken, Türkiye rakibine 3-1 mağlup oldu.

Aynı zamanda Galler’in galibiyet elde etmesiyle A Milli Takımımız grubu 2. sırada tamamladı.

"SORUNUZU GERÇEK BİR SORU OLARAK GÖRMÜYORUM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Montella, kendisi ve milli takımın geleceği konusunda gelen soruya ise sinirlendi.

Basın toplantısında gelen soru ve Montella'nın cevabı şu şekilde:

"A Ligi'ne çıkmayı başaramadınız. Milli Takım'ın ve sizin geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?"



Vincenzo Montella: "Sorunuzu gerçek bir soru olarak görmüyorum. Kabul etmiyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. 1 seneden gurur duyuyorum. Alıştığımız tekniği sergileyemediğimiz bir maç oldu, saha şartlarından dolayı. Mart liginde playoff oynayacağız ve A Ligi'ne yükseleceğiz. Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz. Bu süreçte gelişecek oyuncularımız var. Onlar geliştikçe biz de daha güçlü olacağız."