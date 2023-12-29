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Wilfried Zaha ve Eric Bailly, Fildişi Sahili'nin aday kadrosunda yer almadı

Wilfried Zaha ve Eric Bailly, Fildişi Sahili'nin aday kadrosunda yer almadı Galatasaray'dan Wilfried Zaha ve Beşiktaş'tan Eric Bailly, Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmazken Trabzonspor'dan Nicolas Pepe ve Gaziantep FK'dan Max Gradel ise milli takıma davet edildi.