Wilfried Zaha ve Eric Bailly, Fildişi Sahili'nin aday kadrosunda yer almadı

Fildişi Sahili Milli Takımı, ocak ayında başlayacak Afrika Uluslar Kupası için aday kadrosunu belirledi.
Ülke federasyonundan yapılan açıklamada, Galatasaray'dan Wilfried Zaha ve Beşiktaş'tan Eric Bailly, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmedi.
Fildişi Sahili kadrosunda, Trabzonspor'dan Nicolas Pepe ve Gaziantep FK'dan Max Gradel yer aldı.
Fildişi Sahili ev sahipliği yapacak
Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek. Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.
Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.
Oyuncular, kulüp takımlarında oynayamayacak
Afrikalı futbolcuların forma giydiği Türkiye dahil birçok ülkedeki ekipler, organizasyonun tekrar kışa alınması nedeniyle oyuncularından milli takımları kupadan elenene kadar yararlanamayacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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